Türkiye’ye sağlık saçıyor!

Türkiye’de her beş kişiden birinin sorunu haline gelen şişmanlık aşırı boyuta ulaştığında ameliyatla tedavi ediliyor. Midesi küçültülen hastalar yılda 40-50 kilo verebiliyor. Aşırı şişmanlığın kapalı ameliyatla tedavisi Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de başarı ile yapılıyor.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Banlı öncülüğünde başlatılan obezite ameliyatları başarı ile uygulanmaya devam ediyor.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi ve Yrd. Doç. Dr. Ergin Arslan tarafından başarı ile uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar sağlığına kavuşuyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN YOZGAT’A GELDİLER

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başarıyla uygulanan obejite ve metebolik cerrahi ameliyatlarından haberdar olan çok sayıda obezite hastası Yozgat’a gelerek ameliyat oldu. İstanbul’dan gelen Dilek Avcı isimli bir kadın, 6 gün içerisinde 5 kilo verdiğini belirterek, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşırı kiloları yüzünden yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Avcı;

“Nefes almakta güçlük çekiyordum artık. Yürüyüşlerde artık performansım gayet düşmeye başlamıştı. Tedavi için İstanbul’dan Yozgat’a geldim ameliyat oldum. Yaklaşık 6 gün oldu 5 kilo verdim, şuan 99 kilo oldum. Hedefim artık hocalarım nasıl uygun görürse kaç kilogram olursa hedefim o” dedi.

Alanya’dan Yozgat’a gelen Nurgül Görpeli de başarılı bir operasyonla sağlıklı ve zayıf bir bayan olmak için önemli bir adım attığını söyledi.

106 kilodan 55 kiloya düşmek istediğini ifade eden Görpeli, Yozgat’ta bu tür operasyonların yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Obezite ameliyatı için İstanbul’dan Yozgat’a gelen Nazlıcan Püpsün ise, daha önce kilo vermek için çok uğraştığını ancak başarılı olmadığını belirtti.

O yüzden obezite cerrahisi için Yozgat’a geldiğini kaydeden Püpsün, şunları aktardı:

“İstanbul’dan Yoz-gat’a obezite cerrahisi için, ameliyat olmak için geldim. Aşırı kiloluyum. Daha önce kilo vermek için çok uğraştım ama daha fazla aldım. Hayat artık çok zor benim için. Yürümesi, kalkması, hareket etmesi, giyinmesi her şey benim için çok zor. 135 kiloyum inşallah 70 kilo olmak hedefim. Yozgat’ta bu tür operasyonların yapılmasını çok iyi buldum, şaşırdım böyle bir şey olduğunu bilmiyordum burada.”

Aşırı kiloların dizlerinde ağrıya neden olduğunu ifade eden Hürriyet Yılmaz da, gençleşmek, sağlıklı olmak istediğini belirterek; “En son çare ameliyat oldu. Gençleşmek, sağlıklı olmak istiyorum. Hedefim, eşime kalırsa 60 ama ben 80’e razıyım, şuanda 130 kiloyum” diye konuştu.

OBEZİTE

CERRAHİSİNDE

BAŞARILI OPERASYON

Hastane Başhekimi ve tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, obezitenin çok ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu yönde rahatsızlığı bulunan hastalara obezite ve metabolik ameliyatlarla hizmet verdiklerini açıkladı.

“Artık tüm yaygın şekilde görülen bir hastalık olarak kabul ediliyor” hatırlatmasında bulunan Sipahi; “Obezite cerrahisi çeşitlerinde mide balonu, tüp mide, miligarstrit bypas, gibi çeşikli ameliyatlarımız var. Bu ameliyatları hastaya özgü seçiyoruz. Hastanın yeme, içme alışkanlığına, kilosuna göre ne tarz yiyecekler yediğine bağlı, ne kadar zamandır kilo aldığına bağlı. Ön değerlendirmemiz sonucunda yapılması gereken prosedüre karar veriyoruz. Mide balonu taktığımız hastaları aynı gün taburcu ediyoruz. Diğer tüp mide, miligastrit bypas gibi yaptığımız ameliyatlarda da hastalarımızı yaklaşık 5 gün gibi hastanemizde misafir ediyoruz. Bu hastalar yaklaşık 6 ay içerisinde fazla kilolarının yarısını kaybediyorlar, yaklaşık 2 yıl içerisinde de yüzde 80 civarında fazla kilolarından kurtuluyorlar” diye konuştu.

Şuana kadar yaklaşık 100 hastaya cerrahi müdahalede bulunduklarını bildiren Sipahi, tüm hastaların sağlığına kavuşarak hastaneden ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

Hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de açıklamasında, hastanede pek çok alanda sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Özellikle obezite cerrahisi konusunda hocaların çok başarılı operasyonlara imza attığına dikkat çeken Karacabey, bu çerçevede ameliyatların yapıldığından haberdar olan, ülkenin çeşitli şehirlerinden hastaların Yozgat’a geldiğine dikkat çekti.

Karacabey, şunları söyledi: “İstanbul gibi Antalya gibi uzak şehirlerden bile hastalarımız gelmekte. İki gün içerisinde yapılan ameliyatlarda İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden gelen hastalarımız ameliyat oldu. Sağlık durumları gayet iyi, ameliyatlar başarılı geçti. Önümüzdeki günlerde yine Yozgat’tan ve Yozgat dışından gelen bir çok hastamız ameliyat olacak, sıradalar. Hocalarımıza başarılar diliyoruz. Üniversitemiz, Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanemiz sağlık açısından da şehrimize ve ülkemize bir çok açıdan çok iyi hizmet vermek için gayret içerisinde. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”