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Türk-İş Sendikal çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)  Yozgat’ta sendikal çalışmalarını hızlandırıyor.

Türk-İş Sendikal çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)  Yozgat’ta sendikal çalışmalarını hızlandırıyor.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Türk-İş Sendikal çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yozgat İl Başkanı Kazım Erdoğan, Ülkemizin en büyük işçi Konfederasyonu Türk-İş Yozgat’ta 4 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık bin 500 civarında üye yaparak hızla büyüme sağladıklarını söyledi. Erdoğan, uzun zamandır üye oldukları sendikanın kendileriyle ilgilenmediğinden, verdikleri sözleri tutmadığından, işçinin sorunlarıyla ilgilenmediğinden, çözüm aramadığından şikâyetçi olan ve işçinin yanında duran bir sendikaya ihtiyacımız var diyen Yozgat’ta ki işçilerin çağrısına sessiz kalmayan Türk-İş, örgütlenme uzmanlarıyla üye çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Erdoğan, Türk-İş üye çalışmalarına başlandığı ilk andan itibaren işçilerden büyük bir teveccüh gördüklerini ifade etti. Bu süreçte Türk-İş’e inanan, güvenen Anayasal ve Yasal haklarını kullanarak Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye olmak isteyen arkadaşlarının, kendileri ile yürümek istediklerini anlattı. Erdoğan, bu talep karışışında işçilerin yalnız olmadığını ve 1 milyon üyesi ile Türk-İş konfederasyonun yanlarında olduklarını vurgulayarak, her türlü sorun ve sıkıntılarında beraber yol yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

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