Tuncal’dan anlamlı talep

Sağlık Bakanlığı ve ilgili yerlere bu hususta yazdığı mektup ile talepte bulunduğunu dile getiren Tuncal, ‘’Yozgat Şehir Hastanemiz, 29-30 Kasım tarihlerinde HIMSS 7 Analytics Avrupa ve Latin Amerika sorumlusu John Rayner ve Jörg Studzinski ile İtalya'dan Eletıa Sini ve Portekiz’den Dr. Ana Rafaela Prado'nun gözlemci olarak katıldığı ziyaret sonucunda üstün bir başarı göstererek ‘Ocak 2018’ kriterlerine göre Seviye 7 Tam Dijital Hastane olarak tescil edilen Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek dijital hastanesi olmuştur. Yozgat Türk Sağlık Sen olarak, şehrimize bu gururu yaşatan bütün yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarından dolayı, Ülke ve Şehrimize haklı gurur yaşatan tüm Yozgat Şehir Hastanesi çalışan arkadaşlarımıza yönetici çalışan ayrımı gözetmeksizin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. Maddesinin "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül” 6. Fıkrası gereği bir maaş ödülle taltif edilmesi hakkında girişimlerde bulunulması hususunda Sağlık Bakanlığına bir mektup gönderdim. Umarım bizim bu girişimlerimizin karşılığı alınır ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Yozgat Şehir Hastanesi personeline gerekli ödüllendirilmeler yapılır’’ dedi.