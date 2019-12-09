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Toplum sağlığı konuşuldu

YOZGAT Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan başkanlığında yapıldı.

Toplum sağlığı konuşuldu

YOZGAT Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan başkanlığında yapıldı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Toplum sağlığı konuşuldu

Toplantıya, Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Yerköy Devlet Hastanesi, Kamu Hastaneleri Başkanlığı temsilcileri ile birlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri değerlendirildi, 2020 yılı için yapılması gerekenler istişare edildi. Dr. Elif Bilge Özkan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının daha aktif nasıl yürütülebileceği, merkeze devam eden hastaların tedavisine yönelik kurumlar arası işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla toplantının organize edildiğini söyledi. 2020 yılı çalışma planının hazırlandığı toplantı sonunda üç ay sonra tekrar il koordinasyon kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.

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Toplum Sağlığı Konuşuldu
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