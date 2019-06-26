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Tıp’tan Poliklinik hizmeti

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, halen Turizm Fakültesi Dekanlığı binası olarak kullanılan binanın bir bölümü semt polikliniğine dönüştürüldü.

Tıp’tan Poliklinik hizmeti

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, halen Turizm Fakültesi Dekanlığı binası olarak kullanılan binanın bir bölümü semt polikliniğine dönüştürüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Tıp’tan Poliklinik hizmeti

Polikliniğin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin eski binasının bir bölümünü semt polikliniği adı altında sağlık hizmeti verecek yeni bir bölüm olarak açtıklarını söyledi. Sağlık konusunda Yozgat halkımıza en iyi hizmeti vermek istediklerini belirten Karadağ, “Bugün açılışını yaptığımız semt polikliniğimiz insanlarımıza farklı bir hizmet sunacak ve önemli bir katkısı olacak. Buraya müracaat eden vatandaşlarımız muayene olacak ve genel tanıları tespit edilecek. Farklı bir sağlık sorunu var ise ileri tetkik tanı ve tedavi için kendi servis aracımızla kampüs alanımızdaki hastanemize götürerek tedavi olanaklarından faydalanmalarını sağlayacağız’’ dedi.
Rektör Karadağ, Araştırma Hastanesi’nin kampüse taşınması ile birlikte şehirden uzaklaşması, ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı şehrin ve insanımızın bu sıkıntısına bir çözüm bulmak istediklerini kaydetti. Karadağ, ‘’Hizmete açtığımız bu poliklinik eğer halkımızdan kabul görürse Diş Hekimliği Fakültesi burada hizmette olsa dahi bu uygulamamız devam edecek. Halkımızın böyle bir beklentisi var, burası halkımız tarafından bir memnuiyet sağlar diye düşünüyorum. Semt polikliniğin Yozgat’ımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

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