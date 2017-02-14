Tıpta emin adımlar

Tıp ve Eğitim Fakülteleri ile Bozok Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 23 öğretim üyesinin katıldığı eğiticilerin eğitimi kursu adı altındaki 40 saat teorik, 4 saat pratik eğitim olmak üzere 44 saat kurs düzenlendi.

Kurs, öğretim üyelerinin öğrencilere nasıl bir eğitim vereceği, öğrencilerin daha iyi bir eğitim seviyesine nasıl çıkartılacağı ve bilgilerini tazelemek, yeni bilgiler edinilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi. Kurs sonunda, kursu başarı ile tamamlayan öğretim üyelerine kurs bitirme sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tıp Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleşen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Hikmet Şelli Aybar, Prof. Dr. Kadir Özköse, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman ve kursiyerler katıldı.

Sertifika töreni sonrası konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Üniversitemiz Tıp Fakültesi kuruluşundan 9 yıl sonra 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrencilerine Bozok Üniversitesi çatısı altında eğitim vermeye başladığını söyledi.

Tıp Fakültesi’nin üniversitemiz fakülteleri içinde hizmet alanı itibari ile önemli bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey; “Tıp Fakültemizin öğrencileri bu yıla kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekteydi. Bu yıl itibariyle Bozok Üniversitesi’nde eğitim-öğretime başlamaları bizim için oldukça önemlidir. Tıp Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri’nde öğretim kadrosunu genç ve dinamik öğretim üyeleri ile güçlendirdik. Öğrencilerimizin Türkiye’de ve dünyada paydaşlarıyla aynı şartlarda yetişebilmeleri, onlarla yarışabilecek şekilde eğitilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.