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Tıpta değişiklik

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni başhekimi oldu.

Tıpta değişiklik

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni başhekimi oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Tıpta değişiklik

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in de katılımı ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinde düzenlenen devir teslim töreninde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Sipahi başhekimlik görevini, Prof. Dr. Arif Osman Tokat’a devretti. Rektör Karacabey, ‘’Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizin başhekimi olarak Prof. Dr. Arif Osman Tokat sağlık hizmeti verme noktasında geldiğimiz ivmeden daha iyiye doğru bir gelişim gösterecektir. Hem kendisine, hem Tıp Fakültesi hastanemize, hem de üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Eski başhekimimiz Dr. Öğretim Üyesi Mesut Sipahi hocamıza da hastanemize vermiş olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başhekimlik görevine yeni atanan Prof. Dr. Arif Osman Tokat ise, Bozok Üniversitesi ailesi mensubu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tokat, “Rektörümüzün direktifleri doğrultusunda fakültemizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için güzel ve başarılı işlere imza atacağız. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak alanında uzman akademik kadromuzla bölge halkına kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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