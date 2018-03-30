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Tıpta başarılı ameliyat

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir hastanın şah ve kalp damarı aynı ameliyatla açıldı.

Tıpta başarılı ameliyat

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir hastanın şah ve kalp damarı aynı ameliyatla açıldı.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Tıpta başarılı ameliyat

Baş dönmesi, göz kararması ve kulak çınlaması şikayetleri ile Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastanın, şah damarına yönelik yapılan ultrason tetkikinde, şah damarında darlık olduğu görüldü. Yine yapılan korener anjiyografisinde kalbin ana damarında da tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ertan Demirtaş, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Zafer Cengiz Er’den oluşan ekip, hastanın hem şah hem de kalbin ana damarı kalp durdurulmadan başarı bir operasyonla açıldı. Sayılı merkezlerde yapılan ve yüksek riski bulunan ameliyattan başarılı ile çıkan hasta sağlığına kavuştu. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, ‘’Bu tür şah damar tıkanıklığı halk arasında inme olarak bilinen felcin en sık görülen sebeplerinden birisi olup oldukça sinsi seyredebilir. Sigara, hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, obezite aile öyküsü ve ileri yaş hastalığı oluşturan sebepler arasında sayılabilir. Baş dönmesi, kulak çınlaması ve göz kararması gibi şikayetleri olan kişilerin vakit geçirmeksizin nöroloji veya kalp ve damar cerrahi kliniğine başvurmaları erken teşhis açısından önemlidir. Hastanemizde bu tür cerrahi operasyonların başarı ile yapılmasında bizlere imkan sağlayan Rektörümüz Prof. Dr . Salih Karacabey ‘e teşekkür ediyorum” dedi.

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