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TIP YENi YERiNDE

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

TIP YENi YERiNDE

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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TIP YENi YERiNDE

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi dün itibariyle yeni binasında hasta kabulü gerçekleştirdi. Erdoğan Akdağ Kampüs alanı içerisinde yapımı tamamlanan, 210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı ve 9 ameliyathaneye sahip yeni ve modern bina Yozgat halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacak. Dün ilk mesaisini yapan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bundan böyle yeni binasında hizmetini sürdürecek. Hastane Başhekimi Mesut Sipahi, dün itibariyle yeni binada hasta kabulüne başladıklarını bildirdi. Başhekim Sipahi, birkaç gün içerisinde tüm birimler ile yeni binada hizmet vermeye başlayacaklarını ifade ederek, “Hasta kabulüne başlamakla birlikte, eski binadaki hastalarımızın buraya nakillerini de gerçekleştirdik. Birkaç gün içerisinde tüm birimlerimiz ile burada sağlık hizmeti sunacağız. Fiziki ve tıbbi açıdan modern ve gelişmiş yeni hastanemizde Yozgat halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağız” diye konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

 

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