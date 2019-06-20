Tıp öğrencileri finale kaldı

Proje çalışmalarına Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz danışmanlık etti. Huriye Şüphesiz, Eslem Güney, Arda Kaan Üner tarafından ‘Asetilkolin Salınım Cihazıyla Epilepsi Tedavisine Yeni Bir Yaklaşım’ adlı proje hazırlandı. Feyza Özsalar, Naciyenur Güleryüz, Aslıhan Öztaş, Seliha Şahin tarafından ‘Xeroderma Pigmentosum (Xp) Hastalarında Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Çalışma: Solis Zewo’ projesi yapıldı. Kristina Polat, Yunus Emre Sarıkaya, Saniye Doğan tarafından da ‘Uykuda Epilepsi Nöbeti İkaz Cihazı: Akıllı Göz Bandı’ hazırlandı. Fizyoloji ABD Öğretim Üyesi Dr. Ersen Eraslan danışmanlığında Betül Köklü, İbrahim Aydın, Barış Berk Yaratgan, Osman Kocaman tarafından hazırlanan ‘Proton Pompa İnhibitörü İnfüzyon Seti’ projeleri ile yarışmada yer alacak.