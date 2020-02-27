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Tıp Merkezi açıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hizmete açıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:22
Tıp Merkezi açıldı

Hastanenin bölge halkına önemli sağlık hizmeti sunduğu hatırlatıldı. Hastaneye Türkiye'nin birçok yerinden gelen hasta olduğuna dikkat çekildi, "Açık kalp ameliyatından, doğuma, göğüs cerrahisinden, çocuk cerrahisine kadar geniş yelpazede hizmet veren çok değerli akademisyenlerimiz var. Tıp fakültesinin eksikleri yok mu elbette var. Bunlardan biri de tamamlayıcı tıp idi. Bu konuda da bugün itibarıyla 4 tıp birimimiz çalışmaya başlayacak. Burası Yozgatlı halkımız başta olmak üzere gelen bütün hastalarımıza deva olacak" denildi. Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun bu yıl itibarıyla öğrenci alacağı vurgulandı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Balbaloğlu, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta 15 farklı bölüm olduğunu belirtti. Balbaloğlu, "Bu merkezde akupunktur, fizyoterapi, kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan enjeksiyon bazlı bir tedavi yöntemi olan proloterapi ile ağrı üzerine odaklandığımız kupa yönetimi olmak üzere 4 tamamlayıcı tıp yöntemleriyle bölge halkımıza yardımcı olmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı. 

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Tıp Merkezi Açıldı
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