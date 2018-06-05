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Tıp Hasta Kabulüne Hazır

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde yapımı tamamlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi’nde hasta kabulü ve tedavi hizmetlerine 11Haziran Pazartesi gününden itibaren başlanılacağı açıklandı.

Tıp Hasta Kabulüne Hazır

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde yapımı tamamlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi’nde hasta kabulü ve tedavi hizmetlerine 11Haziran Pazartesi gününden itibaren başlanılacağı açıklandı.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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Tıp Hasta Kabulüne Hazır

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Sipahi, Yozgat merkezde hizmet veren Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin hizmetine yapımı tamamlanıp, iç donanımı gerçekleştirilen Tıp Fakültesi ve Morfoloji binasında hizmet verileceğini söyledi. Başhekim Sipahi, hastanenin kampüse taşınmasından dolayı poliklinik ve acil servis hizmetlerinin 6-10 Haziran tarihleri arasında hizmet vermeyeceğini belirterek, ‘’210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı ve 9 ameliyathanenin bunduğu yeni hastanemizde modern tıbbın tüm imkânlarını kullanarak halkımızı kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz ”dedi.

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