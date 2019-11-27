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Tıp Fakültesi Bir ilke imza attı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Adli Kimya ve Adli Biyokimya Sempozyumu’ ilgi gördü.

Tıp Fakültesi Bir ilke imza attı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Adli Kimya ve Adli Biyokimya Sempozyumu’ ilgi gördü.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Tıp Fakültesi Bir ilke imza attı

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Fevzi Polat, kimyanın adli birimlerin çalışma sahasını önemli bir parçası olduğunu belirterek, gelişen teknolojik gelişmeler ve analiz metotlarıyla birlikte adli bilimlerin multidisipliner hale gelmeye başladığını söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat da, terörizmin ve suçun giderek arttığı günümüzde adli bilimlerin öneminin giderek arttığını belirterek adli bilimlerin dünyadaki önemli olayların aydınlatılmasında hayati rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Polat, Adli Kimya ve Adli Biyokimya Sempozyumu’nun Türkiye’de ilk kez düzenlenen sempozyum olma özelliği taşıdığını ifade etti. Protokol konuşmalarının ardından toplamda 6 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda alanında uzman akademisyenler tarafından ‘Adli Bilimler Nedir? Adli Bilimlerde Adli Kimya İncelemeleri, Adli Toksikoloji, Adli Kozmetoloji, Adli Eczacılıkta Kimyasal İncelemeler, Kimyasal ve Biyolojik Silahlar, Adli Biyokimya, Adli Kimya ve Hukuk, Hastalardan Biyolojik Örnek Alımı Esnasında Yaşanacak Adli Sorunlarda Hemşirenin Yükümlülükleri’ konuları ele alındı.

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