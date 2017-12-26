Tıp da Çiçekoğlu dönemi

Prof. Dr. Bülent Çiftçi’nin Rektör Yardımcılığı görevine atanması ile boşalan göreve ataması yapılan Çiçekçioğlu yeni görevine, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in de katılımı ile düzenlenen törenle başladı.
Rektör Karacabey, ‘Bülent Hocama Tıp Fakültemize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, dekanlık görevine atanan Ferit Hocama da yeni görevinde başarılar diliyorum’ dedi.
Prof. Dr. Bülent Çiftçi’nin Rektör Yardımcılığı görevine atanması ile boşalan göreve ataması yapılan Çiçekçioğlu yeni görevine, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in de katılımı ile düzenlenen törenle başladı.
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