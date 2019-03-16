Tıp Bayramı kutlandı

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Fuat Köksal, fakülte dekanları, öğretim elemanları, çok sayıda sağlık çalışanı ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bu yıl 100. yılının kutlandığını belirterek “14 Mart Tıp Bayramı artık geleneksel olarak 14 Mart Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesi ile sağlık camiasının sorunlarının ve taleplerinin dillendirilerek seslerini duyurmalarına olanak sağlamaktadır. Fedakarca ve özveri ile kutsal bir görevi ifa eden tüm meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı en içten dileklerim ile kutlarım” dedi.

Açılış ve günün anlam ve önemini belirtir konuşmalarının ardından Tıp Fakültesinde Profesör ve Doçent kadrolarına atanan öğretim üyelerine cübbeleri giydirilerek, beratları takdim edildi. Program, eğitim ve çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, kokteyl ve günün anısına fidan dikimi ile sona erdi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinliğe ise AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı.

