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Tıp Bayramı

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta yatağında söylediği söz olarak bilinen ‘’Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi’’ sözünün günümüze ışık tuttuğunu söyledi.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:58
Tıp Bayramı

Kozan, ‘’Covid19 virüsünden sonra bir kez daha anladık ki insan sağlığından daha değerli bir şey yok. Tek bir nefesin bile nasıl değerli olduğu bilinmelidir’’ dedi. Başhekim Kozan, hastane bünyesinde görev alan 139 hekim, 875 sağlık çalışanıyla birlikte, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kozan, ‘’Koronavirüs salgınında gece gündüz demeden olağanüstü bir mücadele içerisinde yer alan tüm sağlık çalışanlarımızın nasıl hizmet verdikleri sağlığına kavuşan hastalarımız ve halkımız tarafından takdire şayandır. İlk açılan Şehir Hastanesi olarak Yozgat halkına ve gelen tüm hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat Halkımıza bir kez daha üç tedbirde Maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olmalarını ümit ediyor sağlıklı günler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.Kozan, ‘’Covid19 virüsünden sonra bir kez daha anladık ki insan sağlığından daha değerli bir şey yok. Tek bir nefesin bile nasıl değerli olduğu bilinmelidir’’ dedi. Başhekim Kozan, hastane bünyesinde görev alan 139 hekim, 875 sağlık çalışanıyla birlikte, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kozan, ‘’Koronavirüs salgınında gece gündüz demeden olağanüstü bir mücadele içerisinde yer alan tüm sağlık çalışanlarımızın nasıl hizmet verdikleri sağlığına kavuşan hastalarımız ve halkımız tarafından takdire şayandır. İlk açılan Şehir Hastanesi olarak Yozgat halkına ve gelen tüm hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat Halkımıza bir kez daha üç tedbirde Maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olmalarını ümit ediyor sağlıklı günler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tıp Bayramı
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