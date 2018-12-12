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Tıbbi atıklara barkod

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen Atık Yönetim Uygulaması ile atıkların nereden, kim tarafından ve ne zaman atıldığı barkod sistemi ile kontrol altına alınıyor.

Tıbbi atıklara barkod

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen Atık Yönetim Uygulaması ile atıkların nereden, kim tarafından ve ne zaman atıldığı barkod sistemi ile kontrol altına alınıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Tıbbi atıklara barkod

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak hizmete açıldığı 2017’nin Ocak ayından itibaren birçok ilki hayata geçiren, aldığı kalite ödülleriyle adından söz ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından uygulamaya alınan Atık Yönetimi Uygulaması ile de farkını ortaya koyuyor.

Hastanede, atıklardan kaynaklı risklerin tamamen ortadan kaldırılması, insan ve çevre sağlığının korunması için ekstra önlemler alınıyor. Bu kapsamda; barkodlanan atıkların belirlenen iç depolama noktalarından alınarak güvenli biçimde ayrılması, işleme alınması, varış noktalarına taşınması ve imhasını kapsayan yüksek standartlarda Atık Yönetimi Uygulaması hayata geçirildi.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye’de sağlık kurumlarından kaynaklanan atık miktarının üretilen toplam atık miktarının önemli bir kısmını oluşturduğunu, bu nedenle özel yönetmeliklerle etkin yönetim ve kontrol sistemlerinin uygulandığını bildirdi.

Surel, atık yönetiminin Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği ile zorunlu hale getirildiğini ancak Yozgat Şehir Hastanesi’nde riskleri tamamen ortadan kaldırmak için barkod sistemi de uyguladıklarını bildirdi.

Başhekim Surel, hastanelerinde aylık 18 ton tıbbi atık ve 45 ton tıbbi olmayan atık toplandığını ve bunların güvenle tasnif edilip, yine güvenle taşındığını sözlerine ekledi.

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