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Testi kebabı ile iftar

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle pakette servis edilen Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden testi kebabı, iftarda da tercih ediliyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:38
Testi kebabı ile iftar

Kuzu etinden yapılan testi kebabı, yapılışı, pişirilmesi, sunumu ve damak çatlatan lezzetiyle ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor. Domates, biber, kuru soğan ve baharatla harmanlanan kuzu eti, testilere konuluyor. Tereyağı ve defneyaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı kapatılarak kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2,5 saat kalan testi kırıldıktan sonra kebap servis ediliyor. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, testi kebabının Yozgat'ın yöresel bir markası olduğunu söyledi. Testi kebabının düğünlerde, bayramlarda dışarıdan gelen misafirlere de sunulan bir lezzet olduğunu belirten Coşgun, "Testi kebabı, lezzetini topraktan alır çünkü topraktan yapılmış testi içerisinde pişirilir. Testi kebabını evlerinde hazırlayıp fırınlarda pişirenler de olur. Bazıları evlerinin bahçesinde pişirir. Yozgat'ta hemen hemen her evde testi kebabı yapılır." dedi.
SULU OLAN 
TEK KEBAPTIR
Coşgun, testi kebabını kırılmasının, sunumunun şölen şeklinde olduğunu dile getirerek, "Yozgat'a gelen misafirlerimiz kesinlikle testi kebabını tatsınlar. Testi kebabı farklıdır, sulu olan tek kebaptır. O yüzden dışarıdan gelen misafirlerimizin bunu tatmasını istiyoruz. Pandemi sonrası tüm restoranlarda testi kebabımız her zaman hazır olacaktır" diye konuştu. Kentte 20 yıldır kebap hazırlayan Sinan Tokat da testi kebabının Yozgat'ın önemli lezzetleri arasında yer aldığını aktardı. Yozgat'ın kekik kokan yaylalarında yetişen kuzuların etinden yapılan testi kebabının ramazanda yoğun talep gördüğünü anlatan Tokat, "Önceleri daha yoğundu ancak pandemiden dolayı evlere paket servisi yapıyoruz. Şu an yine iyi, daha iyi olacağını bekliyoruz. Sipariş üzerine kaç kişilik testi kebabı istiyorlarsa hazırlayıp evlerine gönderiyoruz. Siparişlerin 2,5 saat önce bildirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. (aa)

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Testi Kebabı Ile Iftar
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