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Teşekkür belgesi verildi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzman Dr. Orhan Şen’e teşekkür belgesi verildi.

04 Mart 2022 Cuma 00:28
Teşekkür belgesi verildi

2022 Yılı Şubat ayı boyunca muayene olan hastalardan almış olduğu memnuniyetlerden dolayı Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzman Dr. Orhan Şen’e teşekkür belgesi takdim edildi.
Kozan, “ Hastalarımıza tıbbi tedavinin yanında medikal tedavisini de yapan meslektaşımız kurumumuza değer katmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet duydukları, özverili ve kaliteli hizmet sunarak kurumumuzda gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.
 

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