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Teşekkür Belgesi verdi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim tarafından hastane servislerine teşekkür belgesi verildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:41
Teşekkür Belgesi verdi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Acil Servis, Enfeksiyon Servisi, Ortopedi Servisi, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi Servis çalışanlarına üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı Teşekkür Belgesi takdim etti. Servis personellerinin başarılı çalışmalarının devam etmesini dileyen Kozan,’’İnsan hayatının kutsallığına inanarak, bu saygın ve onurlu mesleği sevgi ve sabırla icra etmeleri ve Covid-19 ile mücadele kapsamında kurumumuzda gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerden dolayı bütün çalışanlarımıza ve ekip sorumlularına teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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