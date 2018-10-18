Temiz eller eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fatih Şahin, günlük yaşantımızda ellerimizin, çevre ile sürekli temas halinde olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle de çok fazla mikroorganizma barındırdığını söyledi. Şahin, ‘’Ellerimiz temiz gibi görünse de, pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Yapılan çalışmalar, temiz bir görünüme sahip olmasına rağmen ellerde yaklaşık altı bin adet bakteri bulunabileceğini göstermiştir’’ dedi.

Şahin, el yıkamanın başta üst solunum yolu enfeksiyonları, grip olmak üzere ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyon etkenleri olan mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için uygulanan en eski, en basit, en ucuz, en etkili yöntem olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’El yıkamak her ne kadar kolay görünse de, uyulması gereken bazı kuralları vardır. Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır. Bu nedenle doğru el yıkama tekniği ile ellerde bulunan ve hastalık yapan mikroorganizmalar uzaklaştırılabilirler” diye konuştu.

