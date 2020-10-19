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Teknolojik yatırım

Yozgat Şehir Hastanesi’nde hizmete sunulan ‘X-Eye Mammo’ teknolojik yatırımı ile meme kanseri tespitleri yapılabilecek.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:18
Teknolojik yatırım

YOZGAT Şehir Hastanesinde, Türkiye’nin ilk yerli ve milli meme kanseri karar destek sistemi olan ‘X-Eye Mammo’ teknolojisi kurularak, hizmet vermeye başladı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli meme kanseri karar destek sistemi olan X-Eye Mammo'nun, mamografi görüntülerinde kitle ve mikro kalsifikasyonların tespitinde kolaylık sağladığını söyledi. Kozan, ‘’Kanserin iyi huylu veya kötü olasılığını değerlendiren sistem, karar verme aşamasında başta radyoloji hekimlerimiz olmak üzere bütün hekimlerimize bilgisayar destekli tanı ile kolaylık sağlamaktadır. Özellikle gözle görülemeyen 0,5-1 milimetre anomalileri ve kitleleri algılayabilmekte, erken ve doğru teşhiste büyük önem taşımaktadır’’ dedi. Kozan, kitle ve kireçlenme ile kötü huylu kanser tespitinde yüksek başarı değerlerine sahip olan ürünün yüzde 99 duyarlılık değerinde çalıştığını vurguladı. Başhekim Kozan, ‘’1-31 Ekim, dünyada Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul edilmektedir. Yozgat Şehir Hastanemizde kadınlarımız için önemli bir hizmet olan X-Eye Mammo ile meme kanseri için erken ve doğru teşhisi hedeflemekteyiz. Kadınlarımıza erken teşhis adına 35-40 yaşlarında ilk mamografilerini çektirmeleri, 40-50 yaş arasında her iki yılda bir kez, 50 yaş ve üzerinde her yıl bir kez mamografi çektirmelerini önemle tavsiye etmekteyiz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Teknolojik Yatırım
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