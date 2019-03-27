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Teknikerlerin günü kutlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarındaki personelin ‘Acil Tıp Teknisyenleri-Teknikerleri ve Paramedikleri Günü’ kutlandı.

Teknikerlerin günü kutlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarındaki personelin ‘Acil Tıp Teknisyenleri-Teknikerleri ve Paramedikleri Günü’ kutlandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Teknikerlerin günü kutlandı

Acil Sağlık Hizmetleri’nin insanların hiç beklemedikleri anlarda ortaya çıkan zor durumlarda ihtiyaç duyduğu, gerek olay yeri, gerek hastaneye nakil sırasında, gerekse hastanede verilen sağlık hizmetlerini kapsadığı hatırlatıldı. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz olması, kısa zamanda ulaşılabilir olması ve ekip anlayışı içinde yürütülmesinin esas olduğunu vurgulandı. Acil tıp teknisyenleri (ATT) ve teknikerleri (paramedik) insan hayatının söz konusu olmasının getirdiği sorumluluk bilinciyle mesleklerini özveriyle gerçekleştirerek, acil tıp ailesinin önemli bir parçasını oluşturdukları da kaydedildi.

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