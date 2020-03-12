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TEDBiRLi OLUN, KORKMAYIN!

Çin’den yayılan ve dünyayı tehdit altına alan yeni tip corona virüsüne karşı önlemler artırılıyor

12 Mart 2020 Perşembe 03:28
TEDBiRLi OLUN, KORKMAYIN!

ÇİN’den yayılan ve dünyayı tehdit altına alan yeni tip corona virüsünün Türkiye’de de tespit edildiğinin resmen açıklanmasının ardından, Yozgat’ta da bir hastada virüs tespit edildiği, bu nedenle okulların tatil edilebileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahdettin Koca’nın duyurduğu ‘corona virüsü pozitif’ açıklamasının ardından vakanın hangi ilde olduğu, okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Bu konuda en çok Yozgat tedirginlik yaşadı. Yozgat’ta yurt dışından gelen bir hastada virüs taşıma ihtimalinin olduğu yönündeki söylentiler hızla yayıldı. Önce Yerköy, daha sonra Boğazlıyan ve Sorgun ilçesinde olduğu ileri sürülen hastanın varlığı tespit edilemedi. Yozgat’ta virüsle ilgili herhangi bir hastada belirti görülmediğine dikkat çekilirken, gerekli dezenfekte çalışmalarına da başlandı. Vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve kuruluşları tarafından önerilen kişisel tedbirleri almaları ve paniğe kapılmamaları istendi. Sarıkaya Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmalarına Yozgat Belediyesi de dahil oldu. Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, belediye otobüslerinde dezenfekte çalışması yaptı. Yozgat’ta her gün binlerce vatandaşı taşıyan toplu taşıma araçları, olası korona virüsü, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte edildiği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat Belediyesi olarak sağlıklı ulaşımlar için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimizde korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir” dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, ''Okullarda ve camilerde dezenfekte çalışmamız devam ediyor. Lütfen kişisel temizliğe de dikkat edelim'' uyarısında bulundu..

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