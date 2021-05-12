Tedbirli olmalıyız!

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi, kök hücre uzmanı hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtlarken, yaptığı değerlendirmede, tüm dünyada aşılamanın çok yavaş gittiğini belirtti, ‘’Düşünün Afrika’nın yüzde 1’i aşılandı. Orası patlarsa ölüm daha çok olur. Sürekli farklı mutasyonlar karşımıza çıkıyor’’ dedi. Mayıs ayını da tamamen kapatmak gerektiğine vurgu yapan Demirer, ‘’Ama şöyle bir problem var. Vatandaş çok sıkıldı. Hepimiz sıkıntıya giriyoruz. Mevsim değişti, herkes dışarı çıkmak istiyor. İkincisi de bu kapanmadan sonra tedbirler açılınca insanlar bir rehavete kapılıyor. Kapanmanın etkisini azaltan bir rehavete kapılıyorlar. Kapanmalardan sonra hep bir dalga, yükselme görüyoruz. İnsanlar buna dikkat etmeli. Kapanmadan sonra hemen açılmayalım. Kapanmadan sonra aşıya hız verilebilirse o zaman vakaları aşağıya çekmek daha mümkün olacak’’ diye konuştu. Kapanmadan önce insanların büyük şehirlerden Anadolu’ya akın ettiğini de hatırlatan Demirer, gidenlerin belirtisiz virüsle gittiyse orada bulaştırdığına vurgu yaptı. Demirer, ‘’Biz kapanmadan sonra vakaların düşmesini beklerken bu giden insanların bulaştırmasıyla tersine artışta olabilir. Bu insan trafiği olmasa daha iyi olurdu. Kapanmadan çıkışta maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Mümkün olduğunca kalabalıklara girmememiz gerekiyor. Aşı bile tam garanti değil, etrafa da yayabiliyor. Bizim daha açıklayamadığımız, bilemediğimiz birçok konu var. Virüs bazı insanları öldürüyor. Herkesi öldürmüyor. Bakıyorsunuz diyabeti yok, obezitesi yok, hipertansiyonu yok ama 35 yaşında sapasağlam birini öldürüyor. 85 yaşındaki hafif atlatıp çıkıyor. Demek ki bizim daha açıklayamadığımız bağışıklık yollarındaki eksikliği virüs kullanıyor. O nedenle herkesin azami dikkati göstermesi gerekiyor. Bireysel bazda kapanma çok önemli’’ ifadelerini kullandı.