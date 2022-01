Tedaviler sürüyor

Yozgat Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Operatör Dr. Görkem Yiğit, 32 ve 68 yaşındaki iki hastanın, korona virüs geçirdikten sonra gelişen, sağ bacakta şişlik, kızarıklık, çap artışı, yürüme güçlüğü ve ağrı şikayetleriyle kalp ve damar cerrahisi polikliniğine başvurduklarını söyleyerek, cerrahi işlem uyguladıklarını belirtti. Yiğit, Covid döneminde en önemli klinik problemlerden birinin derin ven trombozu yani kan akımında yaşanan değişiklikler olduğunu ifade ederek, her yaştan bireylerde görülebileceğini, tedavi edilmediği sürece hastada hayati tehlike oluşturabileceğini ve en önemli faktörün ise pıhtılaşma sisteminin bozulması olduğunu vurguladı. Her yaştan popülasyonu etkileyen bu rahatsızlığın ilaç ve girişimsel-cerrahi yöntemlerle tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Yiğit, ‘’ Derin ven trombozunda bacak ve karın içi toplardamarlarında pıhtı ile seyreden bu rahatsızlıkta, bacakta ani gelişen şişlik, ağrı, yürüme güçlüğü ve ısı artışı gelişmektedir. Hastanemizde, kısa hastane yatış süresiyle derin ven trombozunun tedavisine yönelik girişimsel yöntemler başarıyla uygulanmaktadır. 32 ve 68 yaşındaki iki hastamız da, Covid geçirdikten sonra gelişen, derin ven trombozu nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde her iki hastamıza da iliofemoral derin ven trombozu (DVT) tanısı koyduk. Karın içi ve bacak toplardamarlarında ciddi tıkanıklıkları mevcuttu. Bölgesel anestezi ile farmakomekanik trombektomi+ kateter aracılı tromboliz işlemlerini uygulayarak, hastalarımızın derin toplardamarlarında tam açıklık sağlayıp servis takibine aldık’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•