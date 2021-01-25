Tedavi Müjdesi

Demirer, Covit-19 ile ilgili araştırmalarını, çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüsün tedavisinin de artık mümkün olduğunu dile getirdi. Demirer, ‘’Covid19’ a karşı elimizde etkin bir tedavi var artık. Kolşisinin Covid19’da hastaneye yatış, entübasyon ve ölüm oranlarını çok önemli ölçüde azalttığı gösterildi. Yan etkisi de çok az olan bir ilaç, hem de ucuz’’ dedi. Prof. Dr. Demirer, Kanada’nın Montreal Eyaletinde 4 bin 500 hastanın katılımı ile yapılan randomizenin çift körlü bir çalışma olduğunu, Kolşisinin Covid19’da oldukça etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.