Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi olarak yine bir ilke imza attıklarını söyleyip, her hafta perşembe günleri düzenlenecek olan ‘Tedavi Arası Günleri’ programının başladığını ifade etti. Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Günleri kapsamında Palyatif Servisinde başlatılan programda Başhekim Kozan, Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, Müdür Yardımcısı Sema Koçak Eroğlu, Niyazi Yıldırım, Hasta Hakları Birimi çalışanları Abdulbari Akan, Ayça Öztürk ile birlikte yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek, hastalarla ve yakınlarını ile sohbet etti. Kozan, buluşmada hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini ve şikâyetlerini ikramlar eşliğinde dinlendi. Kozan, hastane olarak nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetine önem veren bir yapıya sahip olduklarını belirtip, hastaneye sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma ve saygınlık görme hakları olduğunu vurguladı. •Sümeyye İlhan•