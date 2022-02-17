Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tedavi arası günleri

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ile ‘Tedavi Arası Günleri’ büyük ilgiyle devam ediyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:19
Tedavi arası günleri

Hasta ve hasta yakınları ile buluşma günleri kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekibi Göz, Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi servislerinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet ettiler. Hasta ve hasta yakınları yapılmış olan etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, böylesi bir uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu ve teşekkürlerini ifade ettiler. Hastane yönetimi olarak kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kozan, “ Hepimiz hasta ve hasta yakını olabiliriz. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte hasta ve hasta yakınlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli. Bizlerde yönetim olarak daha rahat ve güvenilir bir hizmet için elimizden gelenin her zaman daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Tedavi Arası GünleriYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberYozgatşehirhastanesiBaşhekimMustafaKozanSağlıkPersonelZiyaretSohbetHastaHastayakınlarıTedaviArasıGünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAYIYA DiKKAT!
SAYIYA DiKKAT!
Çalışanlara teşekkür belgesi
Çalışanlara teşekkür belgesi
HAYDİ BUGÜN BIRAKIN !
HAYDİ BUGÜN BIRAKIN !
‘BIRAKABİLİRSİN’
‘BIRAKABİLİRSİN’
KANSERE DEĞİL HAYATA ŞANS VERİN
KANSERE DEĞİL HAYATA ŞANS VERİN
Programlara devam
Programlara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim