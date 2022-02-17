Tedavi arası günleri

Hasta ve hasta yakınları ile buluşma günleri kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekibi Göz, Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi servislerinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet ettiler. Hasta ve hasta yakınları yapılmış olan etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, böylesi bir uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu ve teşekkürlerini ifade ettiler. Hastane yönetimi olarak kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Kozan, “ Hepimiz hasta ve hasta yakını olabiliriz. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte hasta ve hasta yakınlarımızın görüşleri bizler için oldukça önemli. Bizlerde yönetim olarak daha rahat ve güvenilir bir hizmet için elimizden gelenin her zaman daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz” dedi.

