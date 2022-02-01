Tedavi Arası Günler

Her hafta perşembe günleri düzenlenen ‘Tedavi Arası Günleri’ program bu hafta Göğüs Hastalıkları Servisinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Kozan’a ziyarette idare ekibi eşlik etti. Hastaların istek ve taleplerini dinleyen Kozan, hastaların yapılan etkinlikten memnun olduklarını ifade etti. Kozan, “Hepimiz hasta ve hasta yakını olabiliriz burada görüşleriniz bizim için çok önemli, daha rahat ve güvenli bir hizmet için multidisipliner bir yaklaşımla elimizden geleni yapıyoruz. Yozgat şehir hastanesi yönetimi olarak her zaman kapımız açık. Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz’’ dedi. Yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ise yapılan etkinlikten dolayı Şehir hastanesi ailesine ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan’a teşekkür ettiler. Ziyaret sonrasından hastalara, hasta hakları hakkında broşürler dağıtıldı.