Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99028
ALTIN
282.192
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4531
EURO
6.4829

TARAMALAR BAŞLADI

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda birinci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı’ çalışmalarını başlattı.

TARAMALAR BAŞLADI

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda birinci sınıf öğrencilerine yönelik ‘Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı’ çalışmalarını başlattı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
TARAMALAR BAŞLADI

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Koruyucu Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılını kapsayan tarama çalışmalarını Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sarıkaya ilçelerinde tamamladı. Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Diş hekimleri Sedef Gök Şahin ve Merve Sandalcı, birinci sınıf öğrencilerinin diş muayenelerini yaptı. Diş hekimleri ve sağlık personeli tarafından, öğrencilere, diş fırçalamanın doğru şekilleri anlatıldı, çocukların uygulamalı olarak diş fırçalamayı öğrenmelerinin ardından, ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı. Çocukların anlayacakları şekilde verilen eğitimlerin ardından çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Sağlık taramasının yıl boyunca tüm okullarda gerçekleştirileceği bildirildi. 

Son Güncelleme: 13.10.2019 18:37
Anahtar Kelimeler:
TARAMALAR BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede tatbikat
Hastanede tatbikat
Ebelere yönelik eğitim protokolü
Ebelere yönelik eğitim protokolü
Dünya çocuk günü
Dünya çocuk günü
Hastalara Moral Desteği
Hastalara Moral Desteği
Obeziteye dikkat çektiler
Obeziteye dikkat çektiler
Diş sağlığına destek
Diş sağlığına destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim