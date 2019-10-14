TARAMALAR BAŞLADI

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Koruyucu Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılını kapsayan tarama çalışmalarını Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sarıkaya ilçelerinde tamamladı. Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Diş hekimleri Sedef Gök Şahin ve Merve Sandalcı, birinci sınıf öğrencilerinin diş muayenelerini yaptı. Diş hekimleri ve sağlık personeli tarafından, öğrencilere, diş fırçalamanın doğru şekilleri anlatıldı, çocukların uygulamalı olarak diş fırçalamayı öğrenmelerinin ardından, ağız ve diş sağlığı muayenesi yapıldı. Çocukların anlayacakları şekilde verilen eğitimlerin ardından çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Sağlık taramasının yıl boyunca tüm okullarda gerçekleştirileceği bildirildi.