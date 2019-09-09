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Tarama Yapılacak

SAĞLIK Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelge ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik de görme taramasının yapılması istendi.

Tarama Yapılacak

SAĞLIK Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelge ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik de görme taramasının yapılması istendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:06
Tarama Yapılacak

Ulusal Görme Taraması Programı kapsamında, 0-3 aylık bebeklerin üçüncü ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların beşinci izlemi içerisinde, ilköğretim çağındaki çocukların birinci sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağı kaydedildi. Bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramaları, okul çağını da kapsayacak şekilde genişletildi. Görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlanarak, internet üzerinden hekimler ile sağlık çalışanlarının erişimine açıldı. Taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağı, yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceği vurgulandı. Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek, gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağının altı çizildi. Taramanın aile hekimi tarafından ‘risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testi’ şeklinde yapılacağı, sonuçların Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne kaydedileceği bildirildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu da sağlayacağı bildirildi. 

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Tarama Yapılacak
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