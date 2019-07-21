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Tarama programları konuşuldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Ulusal İşitme Programı konusu ele alınıp, değerlendirildi.

Tarama programları konuşuldu

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Ulusal İşitme Programı konusu ele alınıp, değerlendirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:59
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Tarama programları konuşuldu

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ulusal İşitme Tarama Programı web sisteminin, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlendiği kaydetti. Program kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılan toplantıda konu ele alındı. Toplantıya, Hastanelerde Yenidoğan İşitme Tarama Programından sorumlu ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programından sorumlu personelle eğitim verildi. Eğitimde, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimde görev yapan Ebe Zeliha Şener, Yerköy Devlet Hastanesinde görev yapan Odyometris Demet Zengin eğitimci olarak aldı.

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YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde Gerçekleştirilen Toplantıda Ulusal İşitme Programı Konusu Ele AlınıpDeğerlendirildi.
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