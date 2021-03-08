TAM KAPANMA UYGULANMALI

Verileri değerlendirerek Karadeniz'deki vaka artışına dikkat çeken Demirer, ‘’2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma uygulanması lazım’’ dedi. Tv100.com sitesinin haberine göre, hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, A Haber’e konuştu. Prof Demirer, “Özellikle sosyal mesafe ve maske hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Havalar soğuk, kapalı yerlerden uzak durmalıyız’’ diye konuştu. Prof. Demirer, kalabalık yerlerde çift maske kullanımının önemine dikkat çekti. Demirer, ‘’Benim önerim Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve kapanma uygulanması lazım. Aksi takdirde buradaki vilayetlerde vaka sayısının azalması beklenemez. Vilayetler arası gidiş gelişin azaltılması lazım. Karadeniz'de kapanmanın uygulanması lazım. Bizim planlamamızı aşı oranlarına göre yapmamız lazım. Nüfusun yüzde 12'sini yarıladık. Mavi ülke konumundayız. Tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olunca aşılama oranlarını yüzde 25'e çıkarmamız lazım. Tedbirlerin gevşetilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kırmızı iller için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.