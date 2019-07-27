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Takip Sistemi eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ürün Takip Sistemi konusunda bölgedeki illerden gelen sağlık personeline eğitim verildi.

Takip Sistemi eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ürün Takip Sistemi konusunda bölgedeki illerden gelen sağlık personeline eğitim verildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Takip Sistemi eğitimi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafınca düzenlenen eğitim çalışması Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapıldı. Eğitim toplantısına, Yozgat ile birlikte Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Çankırı ve Çorum İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı kurumlarda görevli personel katıldı. Programda Tıbbi Cihaz Kayıt Koordinasyon Daire Başkanı Aydın Kaplan, açılış konuşması yaptı. Ardından da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcilerince sunum gerçekleştirildi.

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