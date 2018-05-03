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Suya Sabuna dokunun!

YOZGAT Şehir Hastanesi, el ve tırnakların bakterileri vücuda taşıyan başlıca araçlar olduğuna dikkat çekip, ‘Bu nedenle ellerinizi sık sık yıkayın, tırnaklarınızı kısa ve temiz tutmaya özen gösterin’ uyarısında bulundu.

Suya Sabuna dokunun!

YOZGAT Şehir Hastanesi, el ve tırnakların bakterileri vücuda taşıyan başlıca araçlar olduğuna dikkat çekip, ‘Bu nedenle ellerinizi sık sık yıkayın, tırnaklarınızı kısa ve temiz tutmaya özen gösterin’ uyarısında bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Suya Sabuna dokunun!

Gerçekleştirilen bir araştırmada, toplumda bilinmesi gereken temel sağlık davranışları incelendi, el-yüz ve tuvalet temizliği gibi günlük alışkanlıklar sorgulandı. Katılımcıların yüzde 70,5'i sabah kalktığında elini yüzünü, yüzde 61,1'i dışarıdan eve döndüğünde elini yıkamadığı belirtildi. Hijyene verilecek önemle birçok hastalığın bulaşmasının önlenebileceği vurgulandı, ‘Ortalama 20 saniyede el yıkanabilirken, çok küçük maliyetlerle çok büyük hastalıkların önüne geçilebileceği göz ardı edilmemeli’ denildi. Yozgat’ı da kapsayan tarımla uğraşılan bölgelerde, temizlik konusunda sabun kullanımının diğer bölgelere göre daha az olduğuna dikkat çekildi. Tarım alanlarında çalışanların, genel olarak sabah evden çıkmadan önce ve akşam eve dönüşlerinde sabun ve diğer temizlik maddelerini kullandıklarının altı çizildi. Tarlada çalışanların, ellerini, yüzlerini akarsulardan, varsa orada bulunan bir çeşmeden, taşıma suyla yıkadığı, sabun ve benzeri temizlik malzemesini bu nedenle kullanamadığı ifade edildi.

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