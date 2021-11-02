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Yozgat
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SUYA, SABUNA DOKUNUN

Yozgat’ta yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, kırsal bölgelerde temizlik için sabun kullanımı Türkiye ortalamasının altında bulunuyor. Bunun gerekçesinin ise, tarım sektöründe çalışanların günde üç kez ellerini yıkamaya, bir kez de sabun kullanmaya fırsat bulmaları olduğu aktarıldı.

02 Kasım 2021 Salı 00:54
SUYA, SABUNA DOKUNUN

Yozgat’ı da kapsayan bölgede gerçekleştirilen alan taraması sonrasında hazırlanan raporda, ülke genelinde yıllık sabun tüketiminin kişi başına 5 kilogram olduğu belirlenirken, kırsal bölgelerdeki tüketimin Türkiye ortalamasının altında olduğu belirtildi. Yozgat’ta yıllık kişi başına düşen sabun tüketiminin ise 3.5 kilogram civarında olduğu kaydedildi. Yapılan her iş sonrasında mutlaka ellerin yıkanması ve sabun kullanılmasının sağlık açısından zorunlu olduğunu hatırlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında ortaya çıkan verilerde, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal bölgelerde, sabun tüketiminin Türkiye ortalamasının çok altında kaldığına dikkat çekildi. Yozgat nüfusunun yüzde 72’sinin tarım ve hayvancılıkla geçimlerini temin ettiğini hatırlatılarak, ‘’Kırsal bölgelerde, sabah namazı sonrasında köylü vatandaşlarımız hayvanlarıyla ilgilenmekte veya tarlasına gitmektedir. Bunun sonucunda, sabah kalktığında sadece su kullanarak elini, yüzünü yıkayan çiftçimiz, öğle yemeği saatinde evinden uzakta, tarlada veya yaylada bulunması nedeniyle de yemek öncesinde sadece bulabilirse su kullanmaktadır. Sadece akşam evine döndüğünde elini yıkarken, sabun kullanıyorlar. Dolayısı ile sabun tüketimini de olumsuz yönde etkiliyor. Yani, sabun tüketiminde bölgesel ve sosyolojik yapının önemi büyük” denildi.  Kırsal bölgelerde tuvalet ihtiyacının karşılanmasının ardından mutlaka su ve sabun kullanılarak, ellerin temizlenmesi gerektiğinin de altı çizildi. Tuvalet ihtiyacının giderilmesinin ardından ellerin iyice yıkanmaması sonucunda baktari kaynaklı hastalıklara sıkça rastlanıldığına vurgu yapıldı. Hem çevre sağlığı ekiplerinin kırsal bölgelerde dezefenkte çalışmaları yaptığı hem de eğitim çalışmaları yapılarak, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sabun kullanmalarının sağlık açısından öneminin anlatıldığı bildirildi. Pandemi sürecinde, sabun kullanımının önceki yıllara oranla arttığı da belirtildi.

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