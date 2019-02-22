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Surel Ankara’da

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Yozgat’taki görevinden ayrıldı.

Surel Ankara’da

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Yozgat’taki görevinden ayrıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Surel Ankara’da

Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde bir çok ilkleri hayata geçirdiği belirtilen Surel’in tüm ekibe moral ve motivasyon sağladığı, hastaneye verilen Avrupa’da bir ilk olan HIMSS 7 sertifikasyonun alınmasında büyük emek verdiği ifade edildi. Hastanenin Kurucu Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in Ankara Şehir Hastanesi yöneticiliği görevine atanması nedeniyle Yozgat’tan ayrıldığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat şehir Hastanesi
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