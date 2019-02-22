Surel Ankara’da

Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde bir çok ilkleri hayata geçirdiği belirtilen Surel’in tüm ekibe moral ve motivasyon sağladığı, hastaneye verilen Avrupa’da bir ilk olan HIMSS 7 sertifikasyonun alınmasında büyük emek verdiği ifade edildi. Hastanenin Kurucu Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in Ankara Şehir Hastanesi yöneticiliği görevine atanması nedeniyle Yozgat’tan ayrıldığı bildirildi.