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Sünnete kısıtlama

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Covid19 vakaları değerlendirilip, yoğun bakımda yatak sayısı artırılırken, zorunlu durumlar dışında sünnet yapılmaması kararlaştırıldı.

08 Ekim 2021 Cuma 00:09
Sünnete kısıtlama

Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında toplandı. Hastanenin İdari ekibi ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantısında, hastanenin Covid19 verileri incelendi, servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayıları değerlendirildi. 11Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren bir sonraki Pandemi Kurul kararına kadar, acil haller dışında sünnet vakalarının durdurulmasına karar verildi. Bir önceki pandemi kurul kararında 10 yatak sayısına indirilen C yoğun bakım salonu 6 yatak artırılarak 16’ya çıkarıldı.

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