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SÜLÜKLÜ TEDAVİ

ANADOLU'da sülükle tedavi yöntemi son yıllarda yaygınlaşırken, uzman hekimler, uygun ortamlarda üretilmemiş, dış yüzey sterilliği yapılmamış sülükleri kullananların, yüzde 79 oranında enfeksiyon kampa riskinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

SÜLÜKLÜ TEDAVİ

ANADOLU'da sülükle tedavi yöntemi son yıllarda yaygınlaşırken, uzman hekimler, uygun ortamlarda üretilmemiş, dış yüzey sterilliği yapılmamış sülükleri kullananların, yüzde 79 oranında enfeksiyon kampa riskinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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SÜLÜKLÜ TEDAVİ

Dolaşım bozuklukları, sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, hemoroid, göz tansiyonu ve buna bağlı görme kayıpları, migren gibi pek çok rahatsızlığın tedavisine iyi geldiği ileri sürülen sülükler, 'Sülüklü Göl' adı verilen göllerden toplanıp, şişeler içerisinde satışa sunuluyor. Daha önce 5 sülüğün bulunduğu, talebin fazla olması üzerine 3 sülüğe düşürülüp, fiyatı da güncellenen şişelerle pazarlarda satışa sunulan sülüklerin yeterince steril olmadığına dikkat çekildi. Sülükle tedavinin Türkiye’de ve birçok ülkede bazı hastalıklarda kullanılmakta olduğunu belirten uzmanlar, ‘’Sülükler vücuttaki kirli kanı emerek tedavi yapmazlar. Tedavi edici özelliği kan emmelerinden değil, kan emerken vücuda verdikleri enzim niteliğindeki salgılarla olur. 650'den fazla çeşidi olan sülüklerin tedavide kullanılmaları için uygun ortamda, çiftliklerde üretilmesi, dış yüzeyinin sterile edilmesi gerekir. Sülük uygun ortamda üretilmemiş, dış yüzey sterilliği yapılmamışsa yüzde 79 enfeksiyon kampa riski vardır. Bir hastada kullanılan sülük başka bir hastada kullanılmamalıdır. Tedavide bir defa kullanılmalıdır, tedavi sonrasında uygun şekilde imha edilmelidir. Böylece kan yolu ile bulaşan AİDS'den hepatit'e kadar bir çok hastalığın geçişi önlenmiş olur. Ayrıca, ilk uygulamada ürettikleri salgıyı boşattıkları için ikinci uygulamada aynı etki göstermez. Sülükle tedavi yöntemi özellikle kansızlık sorunu olanlar, aspirin gibi kan cıvıltıcı ilaç kullananlar, pıhtılaşma problemi gibi hastalığı olanlar, diyaliz hastaları, diyabet ve kalp yetmezliği hastalarının da kullanmaları sakıncalıdır'' uyarısında bulundular.

Son Güncelleme: 27.07.2018 15:54
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