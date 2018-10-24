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Stratejik plan yapıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Programı 2’inci Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup toplantısı yapıldı.

Stratejik plan yapıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Programı 2’inci Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup toplantısı yapıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Stratejik plan yapıldı

Toplantıda anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne ölüm ve hastalık oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini, ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapıldı, kararlar alındı, İl Sevk Haritası düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaarslan ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Sağlık Müdürleri ve hastane yöneticileri katıldı.

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