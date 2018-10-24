Stratejik plan yapıldı

Toplantıda anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne ölüm ve hastalık oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini, ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapıldı, kararlar alındı, İl Sevk Haritası düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaarslan ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Sağlık Müdürleri ve hastane yöneticileri katıldı.