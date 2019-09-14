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Stajyer sağlıkçılara uyum eğitimi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında staj yapacak öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.

Stajyer sağlıkçılara uyum eğitimi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında staj yapacak öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Stajyer sağlıkçılara uyum eğitimi

Eğitime alınan stajyer öğrencilere, hastaneye uyum sağlamaları, ortak bir dil oluşturulması, oluşabilecek kaza, sorunlara mahal verilmemesi, öğrencilerin hastalarla, personellerle olan iletişimlerini kuvvetlendirmesi, hastane içi oryantasyon konularında bilgi verildi. Ayrıca, el hijyeni, eldiven kullanımı, hastane enfeksiyonları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, ulusal renkli kodlar, sigara ve zararları, güvenli ilaç uygulamaları, hasta hakları, iletişim, çalışma güvenliği, atık ayrıştırma, kesici, delici alet yaralanmaları, hasta bilgilerinin güvenliği, mahremiyet, izolasyon figürleri, önlemler konuları da anlatıldı. Staj yapacak öğrencilerin, hastane ortamı ve çalışma prensiplerini daha iyi kavramaları açısından uyum eğitiminin önemli olduğu vurgulandı. 

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