Stajyer sağlıkçılara uyum eğitimi

Eğitime alınan stajyer öğrencilere, hastaneye uyum sağlamaları, ortak bir dil oluşturulması, oluşabilecek kaza, sorunlara mahal verilmemesi, öğrencilerin hastalarla, personellerle olan iletişimlerini kuvvetlendirmesi, hastane içi oryantasyon konularında bilgi verildi. Ayrıca, el hijyeni, eldiven kullanımı, hastane enfeksiyonları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, ulusal renkli kodlar, sigara ve zararları, güvenli ilaç uygulamaları, hasta hakları, iletişim, çalışma güvenliği, atık ayrıştırma, kesici, delici alet yaralanmaları, hasta bilgilerinin güvenliği, mahremiyet, izolasyon figürleri, önlemler konuları da anlatıldı. Staj yapacak öğrencilerin, hastane ortamı ve çalışma prensiplerini daha iyi kavramaları açısından uyum eğitiminin önemli olduğu vurgulandı.