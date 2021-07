Sorunlara dikkat çekildi

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, toplu sözleşme öncesinde Yozgat Şehir Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının da katılımı ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan Toplu Sözleşme taleplerini paylaştı. Erciyas, önümüzdeki pazartesi günü tekliflerinin kabul edilmesi için masadaki yerlerini alacaklarını belirterek, ‘’Bir milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere, 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü – kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık-Sen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz’’ dedi. Erciyas, sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen, pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununun olduğunu bildirdi. Pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün olmadığına dikkat çeken Erciyas, ‘’kurumları, sistemleri ayakta tutan ne modern binalar ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar çalışanlardır’’ şeklinde konuştu. Erciyas, çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa, hem verilen hizmetin çok daha sağlıklı olacağını hem de hizmet alanların yani hastalar memnun olacağının altını çizdi. Erciyas, ‘’Tüm bu nedenlerle de pazartesi başlayacak Toplu Sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz, hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi, sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu; sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrın hiçbir kimseye faydası olamayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açıktır. Açıkçası, sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. İcraat bekliyorlar, sorunlarına çözüm istiyorlar, haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar’’ ifadelerini kullandı.