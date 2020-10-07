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Sorgun’a doktor ataması

SORGUN Devlet Hastanesi'ne 5 branşta uzman doktor atandı. Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk, yapılan son doktor atamalarıyla, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabileceğini belirtti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:48
Sorgun’a doktor ataması

Sorgun Devlet Hastanesi'nin kentin en büyük hastanelerinden olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hastanemize üroloji, psikiyatri, KBB, kardiyoloji ve fizik tedavi uzmanları atandı. Ayrıca genel cerrahi, göz ve kadın doğum uzmanı arkadaşlarımızın da göreve başlaması ile uzman doktor açığımızı biraz olsun kapatmış olduk. Hastanemizde şu an göğüs hastalıkları uzmanına acilen ihtiyacımız var" dedi. Öztürk, hastanenin uzman kadrosunun 54 olduğunu vurgulayarak, "Son atamalarla uzman doktor sayımız 32 oldu. Ancak hala bazı branşlarda eksiğimiz var. Hastanemiz 250 yataklı ve 14 yoğun bakım ünitemiz var. Üç ayda bir kura çekiliyor. Umarım diğer eksiklerimizi de diğer kura çekimlerinde kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.  

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Sorgun’a Doktor Ataması
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