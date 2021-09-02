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Sorgun’a Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde müstakil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kurulduğu açıklandı.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:38
Sorgun’a Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, ‘Sorgun ilçemize büyük müjde’ diyerek yaptığı paylaşımında, Hızlı Tren, Millet Bahçesi ve Havalimanı tamamlandığında Yozgat ve Sorgun için çok büyük değer oluşturacağını söyledi. Kılıç, ‘’Projeler kapsamında her türlü desteğini veren gururumuz, devlet büyüğümüz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’in kıymetli çabası ile Sorgunumuz müstakil Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine kavuştu’’ dedi. Kılıç, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı olarak Sorgun ilçesinde Ahmet Efendi Mahallesinde faaliyet gösteren 15 ünitli polikliniğin, 25 ünitli Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne dönüştürüldüğünü, buna ilişkin resmi sürecin de tamamlandığını aktardı. Kılıç, ‘’Başta Sorgun ilçemiz olmak üzere civar ilçe ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da çok önemli bir sağlık ihtiyacını giderecek olan Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin memleketimize hayırlı olmasını diler, bu müjde için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e ilçe yönetimimiz ve halkımız adına şükranlarımızı sunarım’’ ifadelerini kullandı.

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