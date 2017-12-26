Sorgun Hastanesine unvan

Hastane Başhekimi Op. Dr. Suat Hayri Gözübüyük, dijital hastane olma sürecini yeni hizmet binasına taşınmaları ile başlattıklarını söyledi. Gözübüyük, Devlet Hastanesinin dijital hastane olması yeni hizmet binamızın tamamlanması ile ‘biz nasıl dijital hastane olabiliriz?’ sorusunu kendilerine yöneltip, sonrasında da belirledikleri eksiklikleri giderdiklerini kaydetti. Gözübüyük, ‘Bilişim teknolojileri anlamında yeni hizmet binamızı dijital hastane olabilmesi için gerekli düzeye taşıdık. Hastane bünyesinde oluşturduğumuz ekip ile hızlı bir çalışma başlattık ve kısa sürede bu eksikliklerimizi tamamladık. Çalışan hekim ve sağlık personeline gerekli eğitimleri verdik. Başvuruda bulunduk. Hastanemize gelen HIMSS ekibi hastanemizin dijital hastane süreçlerini yerinde değerlendirdi. HIMSS EMRAM 6 seviyesinde akredite edilmesi uygun görüldü. Çalışan ve hasta açısından oldukça faydalı olan bu sistemin hastanemizde uygulanıyor olmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, Yozgat Şehir Hastanesi’nden sonra Sorgun Devlet Hastanesi’nin de dijital hastane olmasının Yozgat’ta sağlık adına atılmış büyük adımlardan biri olduğunu söyledi. Şahin, ‘HIMSS 6 Akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiğimiz tescillenmiş oldu. Bu sertifika, teknolojinin sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyede kullanılmasıyla hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlayacaktır. Özellikle, hasta ile ilgili verilerin ve istemlerin hasta başında sisteme girilmesi; hasta ile ilgili her türlü tıbbi bilgiye hastane içinden veya dışından anlık erişilmesiyle iş süreçleri hızlanacak, tıbbi hatalar en aza inecektir’ diye konuştu.