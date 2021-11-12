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SONBAHARDA ENERJiNiZi ARTTIRACAK ÖNERiLER

Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın konu hakkında bilgiler verdi.

12 Kasım 2021 Cuma 00:46
SONBAHARDA ENERJiNiZi ARTTIRACAK ÖNERiLER

DEMİR DEPOLARINI DOLDURUN: Özellikle   kadınların kendini sürekli yorgun hissetmesi vücutlarında demir depolarının yetersiz olmasından kaynaklanır. Toplumumuzda kadınların neredeyse % 50 sinde demir eksikliği anemisi görülmektedir. Öte yandan hala düzenli regli oluyorsanız, her ay demir kaybediyorsunuz demektir. Bunu diyetinizle ve ya ek besin destek ürünleriyle tamamlamazsanız, demir eksikliğinden kaynaklanan anemi veya kronik yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca demir yetersizliği metabolizmanızı da yavaşlatır. Gün içinde daha enerjik olmak için demir depolarınızı kontrol ettirip gün içinde demir kaynaklarını beslenmenize ekleyin. 
BİTKİLERDEN ENERJİ ALIN: Enerji verici etkileri bilinen bitkiler ginseng ve ginko bilobadır. Bunlardan yapılan çayları gün içinde 1 fincan olarak tüketirseniz enerjiniz gün boyu devam eder. 
DOĞAL OLANI TERCİH EDİN: Doğal, minimum işlenmiş tüm gıdalar sadece sağlıklı yaşam için değil, aynı zamanda enerji düzeyinizi maksimuma çıkarmak içinde önemlidir. Mevsiminde meyve ve sebze tüketip maksimum biyo yararlılık kazanabilirsiniz. 
EGZERSİZİ ATLAMAYIN  : Okulların açılması , tatillerin bitmesi ,sonbaharın başlaması derken hayatın içindeki koşuşturma da başlamış olacak . Enerjinizi gün içinde koruyabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için öğle aralarına da küçük egzersizler koyabilirsiniz. Bu sayede hem metabolizmanızı çalıştırmış hem de öğle tatilinizi daha keyifli hale getirmiş olursunuz. Programınızı öğle tatilinde egzersiz yapmaya uygun hale getirirseniz enerjinizi akşama kadar koruyabilirsiniz. 
GÜN İÇİNDE UFAK DİNLENMELER YARATIN: Öğlen uykusu isteğinin doğal bioritim alışkanlıklarının sonucu olduğu düşünülmektedir ve genellikle imkânınız varsa bunu yapmanız en doğrusudur. 1-2 saat uykuyla savaşmak yerine 15-20 dakikalık uyku sonrasında yenilenmiş olarak devam etmek gün içindeki enerjinizi yükselterek öğleden sonraki saatlerin daha verimli geçmesine yardımcı olur. 

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SONBAHARDA ENERJiNiZi ARTTIRACAK ÖNERiLER
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