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Sona gelindi

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yeni hizmet binası inşaatında sona yaklaşıldığı, yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığı açıklandı. 

Sona gelindi

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yeni hizmet binası inşaatında sona yaklaşıldığı, yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığı açıklandı. 

22 Eylül 2017 Cuma 20:29
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Sona gelindi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sağlık Yüksekokulu’nun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmesi talebinin YÖK tarafından onaylanarak, Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini kaydetti. Tıp Fakültesi Morfoloji, Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının bitme aşamasına geldiğini kaydeden Karacabey, ‘’Tıp Fakültesi öğrencilerimiz yıl bitmeden yeni binalarında eğitime devam edeceklerdir. Yıl içerisinde 280 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanemizi de tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji - Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanıp, hizmete hazır hale getirildikten sonra, iç tefrişatı ile sağlık malzemelerinin temin edileceği ifade edildi. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin kendi binasının taşınmasının ardından sağlık alanında kaliteli hizmet sunulacağını vurgulayan Karacabey, Yozgat’tan diğer şehirlere hasta sevklerin de önüne geçileceğinin altını çizdi.  Hastanesi'nin TOKİ tarafından yapıldığını hatırlatan Karacabey, ‘’Hastanemiz tamamlandığında Yozgat’a sağlık konusunda daha kapsamlı hizmet sunulacaktır. Vatandaşlarımız tedavi için il dışına gitmek yerine kendi memleketinde sağlık hizmetini alacak. Mevcut Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizin binası yeterli değil. Bu yılsonuna kadar hastane binamız tamamlanıp, ardından da tefriş işlemlerine başlanılacak. Hastanede kullanılacak malzemelerle ilgili tespit çalışmaları yapıldı’’ diye konuştu.
 

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