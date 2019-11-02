Sokakta sağlık taraması

Sağlıklı beslenme ve prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptılar, bilgilendirici broşürler dağıttılar. Tansiyon ve şeker ölçümü yaparak sınırda olan kişilerde farkındalık oluşturma, erken sağlık tesislerine yönlendirmek, vatandaşlarda duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlendiği kaydedildi. Şekeri ve tansiyonu yüksek olarak tespit edilen vatandaşlar hastaneye yönlendirildi. Günümüzde giderek artan prostat kanseri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanserinin olduğu hatırlatıldı. Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, yaş ilerledikçe riskin arttığı, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riskinin diğer insanlara göre iki kat daha yüksek olduğu da kaydedildi. Hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı, özellikle sigaranın prostat kanseri riskini arttırabildiğine de dikkat çekildi.