Sokakta sağlık taraması

Doç. Dr. Selda Yüzer Alsaç başkanlığındaki Sağlıklı Yaşam Topluluğu üyeleri tarafından Cumhuriyet Alanı’na stant kuruldu. Öğrenciler, açtıkları stantta vatandaşların tansiyon ve kan şeker ölçümünü yaparak, ölçüm değerleri yüksek çıkan vatandaşları sağlık merkezlerine yönlendirdi. Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğin halkı çeşitli sağlık konularında bilgilendirmenin yanı sıra kendilerinin de teorik bilgilerini öğretmenleri kontrolünde uygulama fırsatı buldukları kaydedildi.