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Sokakta sağlık taraması

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Cumhuriyet Alanı’nda tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıp, anormallik görülen kişilere tavsiyelerde bulundular, bazılarını da sağlık kuruluşlarına yönlendirdi.

Sokakta sağlık taraması

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Cumhuriyet Alanı’nda tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıp, anormallik görülen kişilere tavsiyelerde bulundular, bazılarını da sağlık kuruluşlarına yönlendirdi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sokakta sağlık taraması

 Doç. Dr. Selda Yüzer Alsaç başkanlığındaki Sağlıklı Yaşam Topluluğu üyeleri tarafından Cumhuriyet Alanı’na stant kuruldu.  Öğrenciler, açtıkları stantta vatandaşların tansiyon ve kan şeker ölçümünü yaparak, ölçüm değerleri yüksek çıkan vatandaşları sağlık merkezlerine yönlendirdi. Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğin halkı çeşitli sağlık konularında bilgilendirmenin yanı sıra kendilerinin de teorik bilgilerini öğretmenleri kontrolünde uygulama fırsatı buldukları kaydedildi. 

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